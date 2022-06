Giallo abbonamenti Lazio 2022/2023: ecco cosa è successo

Nella serata di ieri, la Lazio aveva annunciato il via della campagna abbonamenti 2022/2023. Ma c’è un giallo

Nella serata di ieri, con un comunicato apparso sul sito, la Lazio ha annunciato il via della campagna abbonamenti. Un via però che, come raccontato dal Corriere dello Sport, è stato il frutto di un errore. Una prova tecnica pubblicata per sbaglio avrebbe fatto partire lo spoiler.

Un qualcosa che era ormai, nonostante non fosse ufficiale, diventato virale. Ora non resta che attendere il via definitivo, che è comunque fissato per le 10 di giovedì 23 giugno.