Abbonamenti Lazio, si è CHIUSA la terza fase: il numero FINALE di tessere vendute dalla società biancoceleste

Come riportato da Il Messaggero, a mezzanotte si è chiusa anche la terza fase della campagna abbonamenti della Lazio “One faith, one passion“. Le tessere vendute in questa ultima finestra sono state 600 e hanno portato il totale a quota 28.400 abbonati.

Ora si pensa alle quattro partite casalinghe da disputare in Europa League. Infatti, in settimana sarà lanciato il mini abbonamento per questa competizione europea.