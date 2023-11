Abbate: «Per Casale si tratta di una lesione di primo grado, su Zaccagni e Kamada dico questo»

Abbate, il giornalista a Radiosei fa il punto riguardo la situazione dei disponibili per Salerno: le sue parole

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Abbate, il quale rilascia queste parole sulle ultime di formazione in vista della Salernitana

PAROLE – Per Casale non è una ricaduta, ma uno stiramento di primo grado ad un altro muscolo (adduttore). Stava cercando di recuperare e bruciare i tempi, questa è un’altra botta forte. Ieri si pensava all’affaticamento, oggi è stata evidenziata la lesione di primo grado. Patric e Romagnoli erano al limite dello stiramento al termine dell’ultima serie di partite. Vediamo se Gila avrà qualche occasione per mettere minuti nelle gambe, io credo sia necessario a questo punto.

Fra l’altro, lo spagnolo è alle prese con un’influenza. Nel caso di estrema emergenza, credo che Marusic possa essere schierato centrale, anche più di Hysaj. Insigne? Ha chiamato Sarri mesi fa per proporsi e negli ultimi tempi, è passato all’agenzia di Luis Alberto. Potrebbe arrivare solo nel caso in cui partisse Pedro. Non c’è altro. Zaccagni? Credo che per precauzione, non verranno forzati i tempi. Kamada, non ci sono particolari allarmi. Oggi in campo. Vecino out, anche se sta migliorando (stiramento al gluteo, ndr)

Ferguson piace tanto a Sarri, ma anche alla Juventus. Il Bologna sta aspettando giugno per poter sparare alto, oltretutto forte del rinnovo appena siglato dal centrocampista