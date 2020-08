Abbate: «Nessun nome nascosto, B.Mayoral e Muriqi in pole. Mandzukic offerto ma non convince»

Alberto Abbate de “Il Messaggero” ha parlato a Radiosei di un calciatore offerto alla Lazio sul mercato.

Nel corso di un collegamento su Radiosei Alberto Abbate ha parlato dei possibili e prossimi innesti in attacco nel calciomercato estivo.

Giroud non è più una pista percorribile, non ci sono grossi nomi nascosti per l’attacco, si va verso Borja Mayoral e Muriqi, sono in pole position. Mandzukic è stato offerto alla Lazio ma non convince Tare, che ritiene non sia più in grado di garantire quello che garantiva alla Juventus.