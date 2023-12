Abbate: «Kamada? A me risulta sul mercato» Le parole del giornalista sul giocatore giapponese, arrivato in estate

Intervistato dai microfoni di Radiosei, Alberto Abbate, ha parlato del futuro di Daichi Kamada con la Lazio:

«So che la Lazio si sta guardando intorno, sia per le cessioni ma anche per le entrate. Kamada è sul mercato, nonostante le smentite di rito. La società è in cerca di una mezzala. Se davanti dovesse presentarsi un’opportunità, penso che la Lazio prenderebbe un esterno e non un centravanti. Parliamo di giovani talenti, fra cui Pierre Dwomoh»