Abbate a Radiosei: «Baroni-Lazio ci siamo, ed è stato DEFINITO lo stipendio dell’ex Verona»

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Abbate, il quale come di consueto ha fatto il punto sulla situazione in casa Lazio soffermandosi su Baroni

PAROLE – Atteso l’arrivo di Baroni. Stamattina Tudor a Formello per svuotare il suo armadietto, non ci sarà conferenza, forse un comunicato. Per Baroni contratto biennale secco, un milione più bonus. Lotito vuole prima vederlo però, anche se oggi è a Parma. Fabiani farà da tramite. Baroni sta trattando la rescissione con il Verona. Teoricamente non ci sono possibilità che la situazione salti, nonostante la rivolta della piazza. La linea è stata scelta, ma c’è sempre l’ultima parola di Lotito

La Lazio ha dimostrato di non potersi permettere un allenatore come Sarri. E’ palese si stia ripartendo da zero. Nomi mercato, Noslin è un profilo che la Lazio segue. Mai fatta un’offerta al Verona però. La Lazio vuole Castellanos titolare la prossima stagione, quindi bisogna capire se Noslin possa diventare una pista concreta. Dele-Bashiru, nigeriano che gioca in Turchia alla Lazio piace. Costa circa 5 milioni, è considerato un’occasione. Difficile invece arrivare a Stengs. La Lazio vuole cedere Hysaj, da qui i nomi di Doig e Cabal come possibili alternative. Nessuna trattativa in corso. Conceição? La Lazio non l’ha mai cercato