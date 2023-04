Zoff: «Provedel? Non lo conoscevo molto ed è stata una sorpresa»

Zoff, l’ex tecnico e presidente della Lazio commenta da portiere le gesta di Provedel elogiando le sue qualità

Intervistato da Radiosei Dino Zoff ha espresso il suo parere riguardo Provedel, sottolineando come l’ex portiere dello Spezia sia stato per lui una piacevole sorpresa

PROVEDEL – Provedel per me è stata una sorpresa. Non lo conoscevo molto, è un portiere completo, con buona personalità, sta dando un contributo notevole. A Roma è sempre molto dura fare il portiere e lui sta davvero dimostrando di essere all’altezza, in un momento in cui si è un po’ persa la specificità, la sostanza del ruolo. C’è un abuso del concetto di costruzione dal basso e di utilizzo dei piedi. Poi magari vedo portieri che non respingono bene il pallone o che non lo controlla come dovrebbe