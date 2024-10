Zille: «Baroni? E’ una persona splendida che merita questa chance della Lazio mentre vi dico il giocatore che da vicino mi ha impressionata»

Zille, la giornalista di Dazn analizza la Lazio esternando le sue sensazioni sui protagonisti di questo inizio di stagione

PAROLE – Le indicazioni degli allenatori, da bordocampista, non sono sempre facili da ascoltare, dipende molto dallo stadio. L’Olimpico ad esempio, è uno degli impianti più complicati per fare il bordocampista. Pista d’atletica, la voce del pubblico… spesso non si riesce a capire le consegne del tecnico. Discorso completamente diverso per Marassi, dove il contesto rende tutto più chiaro. Da bordocampo ho seguito Tavares in Lazio-Milan. Impressiona la velocità e l’imprevedibilità di questo giocatore. E’ forse il nuovo acquisto della Serie A che più mi ha colpito in questo inizio di stagione

BARONI – Francesca Benvenuti è il mio modello. Nella Lazio, Zaccagni è un giocatore molto timido davanti alle telecamere. Romagnoli lo conosco dai tempi del Milan, è abbastanza riservato. Lazzari l’ho incrociato molte volte, mentre Pedro a mio avviso è il più carismatico. L’approccio serio con il nostro campionato, racconta la grandezza di questo giocatore. Baroni è una persona splendida, grandissima gentilezza. Noi abbiamo la fortuna (o sfortuna a volte) di parlarci anche prima della messa in onda. Del tecnico della Lazio non si può che parlar bene, davvero. Merita questa occasione

GUIZZO SINGOLI – I biancocelesti sono ordinati, una squadra che ha idee chiare e non va mai in confusione e in ansia. Anche con la Juve, non ha mai sbandato. E’ un gruppo compatto che crede nelle idee del tecnico. Forse mi aspetto ancora qualche guizzo in più da alcuni singoli, su tutti Isaksen, che ha qualità e sembra però far meglio quando entra negli ultimi minuti. Noslin è un altro che è stato fortemente voluto da Baroni, peccato per questa squalifica europea che gli leverà qualche minuto importante