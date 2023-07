Zielinski Lazio, pronta l’offerta: il piano per strapparlo a De Laurentiis che potrebbe persino mettere il polacco fuori rosa

I quaranta milioni incassati dal calciomercato Lazio permettono a Lotito di lanciarsi su Piotr Zielinski del Napoli, primo obiettivo di Sarri per la sostituzione del Sergente. Non è facile arrivarci, può esserlo se romperà con il Napoli. Zielinski non sta rinnovando, il prossimo anno guadagnerà 4,8 milioni a stagione. Sa che il Napoli non può garantirgli le stesse cifre, il tetto ingaggi è stato fissato un anno fa a 3,5 milioni.

De Laurentiis ne ha parlato così: «Sappiamo di avere giocatori arrivati un po’ alla fine del loro percorso perché ad un anno dalla scadenza. Io devo decidere se allenarli in ritiro o se non allenarli per obbligarli a trovarsi altri lidi. Non voglio fare il cattivo con nessuno, ma sic- come questi signori sono preda di agenti famelici io dico “vi sta bene così?”. Avete trovato pane per i vostri denti, posso anche mettervi a dormire e pagarvi a vuoto».

Zielinski vorrebbe restare a Napoli, anche a scadenza. Se non ci saranno le condizioni per farlo, e se il rischio di restare fuori squadra diventerà concreto, valuterà la Lazio. Il feeling con Sarri risale a Empoli, si erano salutati dopo la partita vinta dai biancocelesti a Napoli, sembrò una promessa di mercato. Lotito prepara un’offerta da 20 milioni. Ne ha incassati 40 per Milinkovic, in scadenza nel 2024 come Zielinski, e su questo punto De Laurentiis potrebbe battere.