Qatar 2022, Zico: «Mondiale evento più importante al mondo, però…»

Zico, ex calciatore brasiliano dell’Udinese tra le altre, ha parlato dei Mondiali 2022 in Qatar: le sue dichiarazioni

Ai microfoni della Rai, Zico ha parlato così dei Mondiali 2022 in Qatar:

«L’evento più importante del mondo. Il Brasile era primo nel gruppo e ha cambiato squadra per giocare, tutta di panchina. Io credo che questo non è calcio: in sette partite non ci si stanca. Io sono andato allo stadio per vedere il Brasile e non l’ho visto. Mi annoia vedere certi momenti delle partite. Oggi i calciatori che toccano più la palla sono i portieri: va fatto qualcosa per cambiare questo».