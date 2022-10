Zenga schiera l’undici dei sogni: ci sono due ex Lazio

Chiamato da Sportweek a schierare l’undici dei sogni, Walter Zenga ha chiamato in causa anche due ex Lazio

Sportweek – settimanale di Gazzetta – ha chiesto a Walter Zenga di schierare l’undici dei suoi sogni e l’ex tecnico del Cagliari non si è fatto pregare.

Il modulo scelto è il 4-3-2-1. In porta Tacconi; in difesa Bergomi, Ferri, Baresi, Maldini; in mezzo al campo Berti, Ancelotti, Matthaus; davanti Baggio e Mancini a supporto dell’unica punta Vialli. In panchina c’è il tecnico della Lazio scudettata Sven Goran Eriksson.