Serie A, Zeman: «Campionati falsati, azzererei la stagione»

L’ex allenatore della Lazio, Zeman, ha detto la sua sul momento che sta vivendo il mondo del calcio e la volontà di tornare a giocare

Zdeněk Zeman, ex allenatore anche di Lazio e Roma, ha commentato la volontà di tornare sui campi di gioco attraverso le colonne del Corriere dello Sport:

RIPRESA – «Azzererei la stagione: si chiude e si riparte poi quando sarà possibile, magari a settembre. Ma i campionati sono falsati, fermi come sono da due mesi. Poi so bene che esistono interessi economici e che dunque se si riprenderà sarà esclusivamente per ragioni finanziare».

CALENDARI – «Non mi piace l’idea, per me si comincia a settembre e si finisce a giugno. E comunque so bene che c’è chi la vuole cotta e chi cruda ed è difficile mettere assieme tante teste. Sto a guardare, spero che sia possibile tornare alla normalità».