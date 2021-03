Ivan Zazzaroni parla della questione di Lazio Torino dopo la decisione presa dalla Lega di Serie A. Le sue parole

Sulle pagine del Corriere dello Sport, ha parlato Ivan Zazzaroni della questione di Lazio Torino.

«Dal Pino non potendo prendere una decisione, l’ha trasferita ad un consiglio urgente, la cui risposta è stata unanime: si deve giocare, rispetto assoluto del protocollo, non possiamo permetterci di finire ogni volta nelle mani delle Asl.

È stato puntualmente evocato il precedente di Juve Napoli, ma secondo i fautori del “si gioca” le due situazioni non sono paragonabili: la Asl di Napoli prese un provvedimento d’urgenza, quella di Torino è intervenuta il 23 febbraio quindi il Torino avrebbe avuto il tempo per fare più giri di tamponi, isolare i positivi, mettere in bolla il resto della squadra ed aggregare dei primavera. I club, non Dal Pino, avrebbero dovuto evitare questa ridicola tarantella. Se fosse andato contro un provvedimento della Asl, il presidente sarebbe stato perseguibile penalmente».