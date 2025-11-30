 Zazzaroni durissimo dopo Milan Lazio: «Collu è riuscito nell’impresa di rendere assegnabile un rigore discutibile»
Zazzaroni durissimo dopo Milan Lazio: «Collu è riuscito nell’impresa di rendere assegnabile un rigore discutibile»

1 ora ago

Zazzaroni analizza dopo Milan Lazio: «Collu è riuscito nell’impresa di rendere assegnabile un rigore discutibile». Le parole

Il finale di Milan-Lazio continua a far discutere e a incendiare i social. L’episodio del rigore non concesso ai biancocelesti ha alimentato un acceso dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, con critiche rivolte alla direzione arbitrale di Collu. Tra le voci più dure si è alzata quella di Ivan Zazzaroni, che sul proprio profilo Instagram ha commentato senza mezzi termini la gestione dell’episodio.

PAROLE – «Sapevo che prima o poi ci saremmo arrivati: con la sua spiegazione allo stadio Collu è riuscito nell’impresa di rendere assegnabile un rigore discutibile.

Se afferma che la posizione del braccio di Pavlovic non è congrua ha il dovere di concedere il rigore, ma se poi giustifica la mancata assegnazione inventandosi un fallo di Marusic che non c’è combina un autentico disastro arbitrale. A volte dare spiegazioni indebolisce, è la caverna della colpa».

