Zazzaroni contro Lotito: «Benvenuti al mercato del saldo zero! Come si può andare avanti così»

Ivan Zazzaroni, direttore de “Il Corriere dello Sport”, ha attaccato Claudio Lotito per la politica che sta adottando con la Lazio. Le dichiarazioni

Il clima attorno all’ambiente biancoceleste si fa sempre più teso e l’inizio della nuova stagione non sembra placare le polemiche sulla gestione societaria. A rincarare la dose è il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che nel suo editoriale odierno ha analizzato con toni durissimi le strategie di mercato del club capitolino. Al centro della critica c’è la filosofia del risparmio a oltranza che, secondo il giornalista, sta progressivamente spegnendo l’entusiasmo della tifoseria.

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Il mercato a saldo zero della e la critica sul sostentamento economico

Nell’analisi, il direttore boccia senza appelli le manovre finanziarie attuate a Formello. Ivan Zazzaroni paragona le trattative a un gioco d’azzardo al buio: «Benvenuti al mercato a saldo zero, una specie di Mercante in fiera in cui al buio si scambia la carta con il vicino e ne si ottiene un’altra sperando in un colpo di culo. Così vanno le cose dalle parti della Lazio ed è pacifico che, come ne Il Gattopardo, perché tutto rimanga com’è, è necessario che tutto cambi». Un j’accuse frontale verso una Lazio che preferirebbe galleggiare anziché programmare un reale salto di qualità.

L’attacco a Lotito

Il mirino del giornalista si sposta poi inevitabilmente sul presidente Claudio Lotito, accusato di utilizzare la parola “sostenibilità” come uno scudo per nascondere la mancanza di investimenti pesanti, a differenza di quanto fatto dai rivali della Roma. Il direttore evoca persino la fisica per descrivere l’immobilismo della Lazio: «I sogni nel calcio hanno un prezzo e un costo e prevedono un impegno economico di decine di milioni che, con ogni evidenza, dalle parti di Villa San Sebastiano non hanno alcuna intenzione di sostenere. Si naviga così a vista. Ma come suggerisce Einstein, se vuoi stare in equilibrio devi muoverti. E la Lazio di Lotito è immobile da troppo tempo».

Il disamore dei tifosi e il salto zero della Lazio

La conclusione dell’editoriale fotografa la pericolosa rassegnazione che sta colpendo la piazza romana, ormai stanca di vivere di soli ricordi legati ai trionfi del passato. Per la Lazio, questo immobilismo rischia di tradursi in un punto di non ritorno emotivo: «Saldo zero è la traduzione esatta di salto zero. Il tifoso subisce la botta psicologica e poi si disamora. Come si fa a ricordare, eternamente, che un giorno in questa squadra giocarono Salas, Stam e Veron? Non si può. E infatti si è fatto silenzio. Un silenzio che fa ridere soltanto chi laziale non è. Un silenzio che sa di funerale».