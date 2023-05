Zauri: «Marcos Antonio? In serie A possono giocare tutti, l'importante...»

Zauri, l’ex difensore ai microfoni di New Sound Level ha parlato di Marcos Antonio analizzando il suo andamento stagionale

Intervistato da New Sound level Luciano Zauri, ha parlato di Marcos Antonio analizzando nel dettaglio il suo andamento stagionale, e la prestazione nella partita di ieri

MARCOS ANTONIO – Marcos Antonio? Io penso che in Serie A possono giocare tutti, l’importante è farlo nel modo giusto e avere continuità. Io mi metto anche nei panni di Sarri e capisco che non poteva fare esperimenti.

Sia lui che Basic sono giocatori interessanti e che possono tornare utili alla Lazio, come potevano esserlo qualche mese fa, ma probabilmente non c’è tempo per aspettare tutti. Marcos Antonio ha fatto vedere che, dopo mesi di lavoro, anche in fase difensiva ha fatto bene con belle diagonali e ottimi recuperi.

In questa Lazio ci può stare. Noi ci siamo ricordati di lui per il gol a La Spezia, ma lui viene da un percorso lungo: un giocatore non gioca bene all’improvviso, ha lavorato aspettando la sua chance e rispondendo alla grande