Zarate: «Ci tenevo a tutti i costi ad aiutare la squadra per la salvezza»

Zarate, l’argentino pubblica sui social un post dove esterna la sua rabbia per l’infortunio che gli impedirà di aiutare il Cosenza

Questa non ci voleva per Mauro Zarate, il quale aveva iniziato la sua nuova avventura in Italia con il Cosenza, ma l’infortunio subito ieri gli impedirà di aiutare la squadra. L’ex Lazio pubblica a riguardo un post dove esterna la sua rabbia e frustrazione

POST – Ciao a tutti. Purtroppo gli esami hanno riscontrato lesione al legamento crociato, in questi giorni mi sottoporrò ad un intervento per poter cominciare il recupero! Non immaginate quanto sia dispiaciuto per non poter aiutare il Cosenza nelle prossime importanti partite.

Ci tenevo tanto a dare il mio contributo con la maglia rossoblù in questa sfida. Per quello ho accettato di venire, ma adesso sosterrò la squadra dall’esterno. Sono fiducioso perché so che i ragazzi daranno tutto per raggiungere l’obiettivo.

Grazie a tutti per il sostegno e alla Società per l’affetto e la vicinanza.

Ci vediamo presto. Forza Lupi