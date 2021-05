Zaniolo: «Alla Roma siamo gasati per Mourinho. Puntiamo al massimo»

Nicolò Zaniolo si racconta: le sue parole sull’arrivo di Mourinho alla Roma e sul clima che si respira nella squadra

Nicolò Zaniolo è stato intervistato da SportWeek e ha parlato del suo futuro e non solo. Le sue parole:

IBRAHIMOVIC – «Mi piacerebbe incontrare e parlare con Ibra, vederlo come approccia la partita e poi giocarci, finora l’ho fatto solo alla play. Lo porterei alla Roma. Vorrei la sua costanza e il talento di Messi».

MOURINHO – «Mourinho è un grande allenatore e siamo tutti gasati. Ha vinto tanto e ha tanta personalità. Bisogna puntare al massimo sempre, non gli piace perdere e neanche a me. Giocherei ovunque per lui ma ultimamente mi trovo bene a destra».