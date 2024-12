Zaniolo ci ricasca di nuovo: a Cagliari la sua esultanza per il gol fa esplodere di rabbia i tifosi come l’Olimpico – VIDEO

Zaniolo, l’ex calciatore giallorosso fa scatenare la rabbia dei tifosi sardi per la sua esultanza durante il gol che ha deciso il match

Archiviata la settimana europea, torna nel weekend la serie A con la Lazio che lunedì sera giocherà contro l’Inter in un match fondamentale per i vertici della classifica. A far scalpore però è stato nuovamente Zaniolo, il quale anche in questo turno di campionato ha fatto parlare di se per la sua esultanza esuberante dopo il gol che ha deciso la sfida delle 15 fra Cagliari e Atalanta. Tale euforia ed energia del calciatore ha scatenato non solo la rabbia dei tifosi sardi, ma gli ha fatto prendere un cartellino giallo da Pairetto