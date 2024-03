Zaniolo Lazio, clamorosa suggestione di calciomercato? Cosa può succedere

Zaniolo Lazio, clamorosa suggestione di calciomercato per l’estate? Cosa può succedere con l’ex romanista

Stando a quanto riferisce calciomercato.com, il futuro di Nicolò Zaniolo nella prossima stagione non sarà sicuramente in Inghilterra. L’Aston Villa infatti non ha nessuna intenzione di riscattare a 27 milioni di euro l’italiano che dunque tornerà al Galatasaray.

I turchi però lo rimetteranno subito sul mercato con una valutazione di 20 milioni di euro e aprendo anche alla formula del prestito con diritto di riscatto. Il Milan, in particolar modo, potrebbe tornare a pensare al ragazzo, vista anche la vantaggiosa formula dell’affare. Sul calciatore ci sono anche Fiorentina e Juve e, a sorpresa, anche la Lazio ci starebbe facendo un pensierino.