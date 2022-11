Zalewski: «Derby? Incidente di percorso. Partita decisa da una cosa»

Nicola Zalewski ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine del Golden Boy. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Il derby è stato un incidente di percorso, per una partita decisa da un episodio a loro favore. Abbiamo subito l’occasione per rifarci e nelle prossime due partite vogliamo fare bene”. Infine, ha aggiunto: “Devo ringraziare Mourinho per ciò che fa per me e per tutta la squadra. Ci sentiamo a nostro agio con lui. Dove mi mette il mister io cerco di dare il massimo per la squadra. L’Europa League? Contro qualsiasi squadra è difficile».