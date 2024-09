Zaccagni Tchatchoua, il capitano GIU’ in area tra le PROTESTE. Marelli: «Ecco perchè NON è rigore»

Zaccagni Tchatchoua, l’ex arbitro analizza l’episodio arbitrale che ha visto protagonista il biancoceleste: le sue parole

Risultato ancora invariato allo stadio Olimpico tra Lazio-Verona, con i biancocelesti che conducono la gara per 2-1 grazie al duo d’attacco Castellanos e Dia. A far scalpore però nel match e che ha fatto discutere è stato il contatto in area durante la prima frazione di gioco che ha visto protagonista Zaccagni ex della gara e Tchatchoua. A far chiarezza ci pensa ai microfoni di Dazn Luca Marelli, che a riguardo rilascia queste parole

PAROLE – Concordo sul far correre. Contatto con l’anca ma non tale da poter portare a un calcio di rigore. Corretta la decisione di lasciar correre