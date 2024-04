Zaccagni, numeri da urlo in Serie A: nessuno come lui. L’esterno biancoceleste è al comando di questa speciale classifica

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Mattia Zaccagni è al comando in una speciale classifica. Infatti, l’esterno della Lazio ha segnato 14 gol su azione negli ultimi due anni e nessun giocatore ha fatto meglio di lui in Serie A.

A rendere ancora più eclatante questa statistica è il fatto che Zaccagni abbia giocato soltanto 24 partite in questo campionato a causa degli infortuni. La brutta stagione dei biancocelesti dipende anche da questo.