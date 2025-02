Zaccagni Lazio, un effetto fondamentale per Baroni. Così ha portato da solo 11 punti in campionato: la statistica top

Zaccagni Lazio, effetto fondamentale per mister Baroni quello del numero 10 biancoceleste. Così ha portato 11 punti da solo

E’ un Mattia Zaccagni sempre più decisivo per la Lazio quello che si sta vedendo nell’ultimo periodo. Come analizzato dal Corriere dello Sport, da solo il capitano ha portato 11 punti alla formazione biancoceleste in questa stagione.

Una statistica frutto di 7 gol e 4 assist, tutti di un certo peso, alcuni anche bellissimi. E’ il secondo giocatore più decisivo della Serie A in questa prima parte di stagione, subito dopo Kean della Fiorentina.