Zaccagni Lazio, il club celebra quella statistica: l’esterno è un vero e proprio talismano

Zaccagni Lazio, il club celebra la statistica che riguarda l’esterno biancoceleste: un vero e proprio amuleto

Il gol di Zaccagni porta alla Lazio tre punti fondamentali contro il Verona e il club, sui suoi canali ufficiali, celebra una statistica sull’esterno.

LA STATISTICA – Bentornato, Zac! Il numero 20 ha piegato l`Hellas Verona, firmando la rete decisiva nell`1-0 dell`Olimpico.

Per Mattia si è trattato del 21° centro in maglia biancoceleste, sommando tutte le competizioni. Zaccagni formato talismano: con la Lazio ha segnato 19 gol in Serie A, festeggiando quasi sempre anche la vittoria.

Nelle 18 partite di campionato in cui ha segnato infatti, i capitolini hanno perso solamente 3 volte (Sassuolo, Napoli e Salernitana, ndr). Completano il dato 13 vittorie e 2 pareggi.

Allargando il dato a tutte le competizioni: 14 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte (Porto, ndr).