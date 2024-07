Zaccagni Lazio, il PRIMO GOL da CAPITANO con l’Hansa Rostock visto da DIETRO LA PORTA – VIDEO

Le immagini del gol dell’1-0 di Mattia Zaccagni – primo gol da Capitano della Lazio – contro l’Hansa Rostock

Contro l’Hansa Rostock Mattia Zaccagni ha segnato il suo primo gol da Capitano della Lazio. La sua rete è stata quella dell’1-0: cross di Mateo Guendouzi che serve sul secondo palo Taty Castellanos, sponda al centro per Zaccagni che in tuffo di testa infila in rete. La partita è finita poi 3-0 con le reti del Taty Castellanos e poi quella finale di Tchaouna.

La Lazio, sui propri canali, ha mostrato le immagini del gol da una nuova angolazione, alle spalle della porta dell’Hansa Rostock. Ecco le immagini della rete.