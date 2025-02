Zaccagni Lazio, tra i migliori nel 5-1 al Monza: «Peccato solo per quell’errore nella ripresa». I giornali commentano così la sua gara

Zaccagni Lazio, è tra i migliori nella vittoria per 5-1 dei biancocelesti contro il Monza: i commenti dei giornali su di lui

Un assist e un gol sfiorato: questo il bilancio di Mattia Zaccagni dopo la vittoria della Lazio contro il Monza. E’ tra i migliori dei biancocelesti, con i giornali che lo promuovono ampiamente con dei 7 in pagella.

Il commento del Messaggero sulla sua gara: «Un assist splendido per Castellanos, un gol incredibilmente sbagliato a tu per tu con Pizzignacco. Si allarga per depositare il pallone in porta ma sbaglia la misura del tocco. Nonostante questo è sempre pronto a inventare qualcosa».