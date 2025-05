Zaccagni: «Voglio togliermi più soddisfazioni possibili con questa maglia. Meritiamo la Champions»

Il capitano della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia del big match di campionato in programma contro la Juve.

Mattia Zaccagni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere dello Sport alla vigilia di Lazio Juve.

SULLA LAZIO – «Sì, ma io volevo rinnovare perché qui mi sono sentito subito in famiglia, mi hanno accolto bene e volevo essere parte di qualcosa che sentivo anche mio. Sono contento della scelta fatta, e ora voglio togliermi più soddisfazioni possibili con questa maglia».

OBIETTIVI – «La corsa è apertissima e può finire in tutti i modi. Io sarei soddisfatto se riuscissimo a qualificarci alla prossima Champions. Lo meritiamo, perché siamo sempre stati sul pezzo e anche nei momenti complicati siamo andati avanti. Sarebbe bello tornare a certi livelli in Europa, è il nostro obiettivo e credo che siamo pronti per giocarci le nostre chances».

PRONOSTICI – «E’ sempre bello far ricredere le persone e ribaltare i pronostici. Durante il ritiro estivo avevo visto una squadra e un allenatore pronti a mettersi in gioco, c’erano tutti i presupposti per fare una buona stagione. Penso che il mister abbia fatto un lavoro straordinario con tanti giovani in squadra – si complimenta Zaccagni – Il cammino è stato fantastico. Nella prima parte della stagione giocava una squadra in Europa League e un’altra in campionato. Penso che Baroni meriti tanto».