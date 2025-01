Zaccagni Lazio, ansia verso il Verona: ieri non si è allenato. Le condizioni del capitano biancoceleste

Zaccagni Lazio, da monitorare le condizioni del capitano verso la sfida contro il Verona: ecco perchè ieri non si è allenato

Ansia in casa Lazio per le condizioni del capitano Mattia Zaccagni. Il numero 10 biancoceleste, infatti, non si è allenato con il resto della squadra ieri a Formello a causa di un lieve affaticamento muscolare.

Dalle parti della Lazio rassicurano riguardo la sua presenza per domenica, nella sfida contro la sua ex squadra, il Verona, ma andrà monitorato nelle prossime ore per avere la certezza di una sua convocazione.