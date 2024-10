Zaccagni a LSC: «Dobbiamo provare a vincere, siamo carichi. Il segreto è questo»

Mattia Zaccagni, esterno della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Channel prima del match contro la Juve

PAROLE – «Quella che scenderà in campo è una Lazio che ha lavorato con tanto entusiasmo però adesso c’è una gara importante da provare a vincere, noi siamo carichi. Il segreto è sempre lo stesso: come dice il mister mettere umiltà in campo e carattere abbinando quella qualità che serve per fare gol. 100 con la Lazio? Sono all’apice, sono molto contento del mio percorso ma ho voglia di togliermi tante soddisfazioni con la maglia della Lazio».