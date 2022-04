Zaccagni sfida Juric. E c’è il gol da ritrovare

Zaccagni sabato ritroverà Juric, il tecnico che l’ha lanciato in Serie A. E per lui questo potrebbe rappresentare uno stimolo in più

Lazio-Torino sarà una sfida particolare per Mattia Zaccagni. L’esterno biancoceleste infatti ritroverà Ivan Juric, il tecnico che l’ha lanciato nel calcio che conta. E questo per lui potrebbe essere uno stimolo in più-

Il biancoceleste infatti, come sottolineato da Il Tempo, deve ritrovare un gol che manca da circa due mesi, ossia dalla doppietta nella sfida con il Bologna. Sarri spera che per lui sia la volta buona per tornare a esser decisivo. L’occasione è quella giusta.