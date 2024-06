Zaccagni Italia, l’ELOGIO di Sabatini: «Si è parlato solo di una cosa, va CELEBRATO!»

Sandro Sabatini celebra Mattia Zaccagni dopo il suo gol in Croazia-Italia: «Non so in quanti avrebbero fatto quel gol»

Anche Sandro Sabatini, giornalista di Sportmediaset, ha voluto celebrare il gol dell’esterno della Lazio Mattia Zaccagni in Croazia-Italia. Di seguito le sue parole sul suo canale Youtube.

«Siamo agli Ottavi ed è tutto merito di Zaccagni, perché se non avesse segnato saremmo stati eliminati visto che non rientravamo nelle migliori terze. Ma si è parlato di Zaccagni? Ho visto grandi racconti sulla discesa di Calafiori e non sul grandissimo colpo d’artista di Zaccagni. Ho sentito anche dire: “a Zaccagni bastava buttarla dentro”, ecco io non so se neanche a gioco fermo e senza avversari al primo minuto anziché all’ultimo qualcuno sarebbe riuscito a fare quel gol. Zaccagni è un giocatore che va celebrato, invece ho visto che si è dato molto spazio al video del bimbo e di sua moglie Chiara, bellissimo e mi sono commosso anche io, ma Zaccagni ha una storia, ha delle qualità, delle caratteristiche, giocava nel Verona quando scopriva talenti e secondo me tutto ciò è stato un po’ sorvolato».