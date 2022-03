Zaccagni è pronto per la Macedonia: «Forza azzurri» – FOTO

Mattia Zaccagni è pronto e carico per affrontare la Macedonia domani sera a Palermo: il post social del biancoceleste

Mattia Zaccagni è pronto per la Macedonia. Come hanno fatto molti azzurri in queste ore anche l’esterno di Sarri ha pubblicato sui social un post in avvicinamento al match di domani al Barbera.

Il numero 20 difficilmente partirà dal primo minuto ma si augura di andare in panchina è portare vivacità all’Italia nella ripresa. Questo il suo messaggio: «Forza Azzurri».