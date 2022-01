Zaccagni, due obiettivi chiari: consacrarsi con Sarri e conquistare Mancini

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mattia Zaccagni si sta prendendo la Lazio dopo un difficile avvio di stagione: ora l’obiettivo è convincere anche Mancini dopo Sarri

Mattia Zaccagni è una delle note più liete di questa fin qui opaca stagione biancoceleste. L’esterno prelevato dal Verona, dopo un inizio di stagione caratterizzato da numerosi problemi fisici, ha scalato le gerarchie tanto da diventare più di una valida alternativa a Pedro e Felipe Anderson.

Sarri si fida di lui e Zaccagni vuole consacrarsi definitivamente in questa seconda parte di stagione. Ma nella sua testa, come riporta Repubblica, c’è anche un altro obiettivo, ancora più ambizioso: convincere Roberto Mancini innanzitutto a convocarlo per la stage di fine gennaio e poi di farlo rientrare nelle convocazioni degli spareggi di marzo.