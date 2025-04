Zaccagni a DAZN: «E’ una partita fondamentale. Siamo pronti a giocarci le nostre carte»

Condividi via email

Il giocatore della Lazio ha presentato il derby contro la Roma a pochi istanti dal fischio di inizio della super sfida della Capitale

Mattia Zaccagni ha presentato il match tra Lazio e Roma ai microfoni di DAZN.

LE PAROLE – Stasera sappiamo che è una partita fondamentale, sia per il derby, sia per la classifica. Vogliamo dare una gioia ai nostri tifosi. Il derby è una partita a se, si deve vivere, si deve giocare, noi siamo pronti per farlo. L’abbiamo preparata bene e siamo convinti di poterci giocare le nostre carte.