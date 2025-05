Zaccagni: «E’ sempre bello far ricredere le persone e ribaltare i pronostici»

Il giocatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia della super sfida in programma all’Olimpico contro la Juve

Il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ha parlato al Corriere dello Sport alla vigilia del match contro la Juve.

PRONOSTICI – «E’ sempre bello far ricredere le persone e ribaltare i pronostici. Durante il ritiro estivo avevo visto una squadra e un allenatore pronti a mettersi in gioco, c’erano tutti i presupposti per fare una buona stagione. Penso che il mister abbia fatto un lavoro straordinario con tanti giovani in squadra. Il cammino è stato fantastico. Nella prima parte della stagione giocava una squadra in Europa League e un’altra in campionato. Penso che Baroni meriti tanto».