Zaccagni compra casa a Roma: un segnale per il futuro?

Zaccagni compra casa a Roma: il giocatore è diventato importantissimo per mister Sarri, la Lazio se lo coccola

A Zaccagni è bastata una stagione per convincere tutti: dopo un avvio minato dagli infortuni, l’ex Verona è diventato uno degli imprescindibili di mister Sarri.

La dirigenza della Lazio – che lo ha prelevato grazie alla formula del prestito gratuito con obbligo di riscatto – se lo coccola e lui ricambia acquistando casa proprio a Roma. Un gesto importante che – come riportato da La Repubblica – fa be sperare per il futuro.