Zaccagni a LSC: «E’ stata una VITTORIA IMPORTANTE oggi. Il rigore? Vi dico cosa è successo con Castellanos»

Missione compiuta per la Lazio grazie a un netto e sonoro 4-1 contro il Nizza, che aggiunto alla vittoria della gara con la Dinamo porta la squadra di Baroni a punteggio pieno. Ad esternare la sua gioia per i tre punti conquistati è stato Zaccagni, il quale su LSC rilascia a caldo queste sue considerazioni

PAROLE – Il Nizza è una buonissima squadra, per questo siamo molto contenti di quello che stiamo facendo. Tra 3 giorni si rigioca. Sono contento di aver fatto gol e dei tre punti che ci fanno classificare bene in Europa. Il rigore? Taty voleva fare tripletta, io volevo fare gol, è tutto a posto tra noi. Castellanos è un giocatore fantastico, ma tutti i ragazzi stanno facendo un gran lavoro, ci aspettano grandi cose. Quanto posso crescere io? Io cerco sempre di dare il mio contributo, di parlare col mister per capire dove possiamo migliorare e insieme cresceremo