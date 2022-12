Qatar 2022, Djorkaeff: «Fascia arcobaleno? Politica e sport…»

Youri Djorkaeff, consigliere di Infantino alla Fifa, è tornato a parlare della questione della fascia arcobaleno a Qatar 2022

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Youri Djorkaeff, consigliere di Infantino alla Fifa, ha affrontato nuovamente il tema della fascia arcobaleno a Qatar 2022:

«È delicato quando la politica entra nello sport. Molta gente vuole far passare un suo messaggio ma il calcio porta valori propri. Se cominciassimo a dare spazio a due-tre messaggi finiremmo per limitare i valori dello sport. La partita deve essere un terreno neutro, dedicata ai valori dello sport. Un messaggio politico è meglio che non stia in uno stadio».