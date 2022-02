Rooney svela: «Grossi problemi con l’alcol, ho rischiato di morire»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Clamorosa rivelazione di Wayne Rooney; l’ex attaccante del Manchester United ha confessato di aver avuto problemi con l’alcol

In un’intervista concessa alla BBC Wayne Rooney ha raccontato dei suoi problemi passati con l’alcol.

Queste le parole dell’ex attaccante del Manchester United: «Ho fatto tanti errori, ho guidato in stato di ebbrezza, avrei potuto uccidere qualcuno o me stesso. È un brutto stato in cui trovarsi. Mi rendevo conto di aver bisogno di aiuto per salvare me stesso ma anche la mia famiglia. Dieci o quindici anni fa non potevo entrare in spogliatoio e dire ‘ho problemi di alcolismo, sto lottando con problemi di salute mentale’. Non potevo farlo»