Calciomercato Lazio, da decidere il futuro di Wallace

Calciomercato Lazio, non si opera solo in entrata. Da studiare il futuro di Wallace: il giocatore potrebbe non essere riscattato

Non solo operazioni in entrata. La nuova finestra di mercato si avvicina e la Lazio deve gestire anche i giocatori che rientrano dai prestiti. Come Fortuna Wallace. Il difensore non rientra da tempo nei piani di Inzaghi, è andato in Portogallo per ritrovare continuità, collezionando 16 presenze con la maglia del Braga.

Il suo futuro è adesso incerto, lo stop al calcio ha compromesso gli interessi di molti club e il ragazzo potrebbe non essere riscattato. Come ricordato sul Corriere dello Sport, il contratto che lo lega alla Lazio scade nel 2021 e la società non vuole perderlo a parametro zero tra un anno. Anche Jorge Mendes, suo procuratore, vuole trovargli a tutti i costi una sistemazione, visto che detiene una percentuale del suo cartellino (valutato circa 8 milioni).