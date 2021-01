Vlahovic: «Con Milinkovic siamo amici, ma quel salvataggio sulla linea…»

Dusan Vlahovic è intervenuto ai microfoni di Dazn: le parole dell’attaccante della Fiorentina dopo il match contro la Lazio

«Il salvataggio di Milinkovic? Con lui siamo amici in Nazionale, l’ho mandato a quel paese, ma in maniera amichevole, quando ha salvato quel gol. Con Kouame in campo mi sono trovato bene quando è entrato. Stiamo dando tutto, ma se non riusciamo ad ottenere risultati dobbiamo cpaire dove sbagliamo. Penso che stiamo lavorando bene. Ringrazio Prandelli che mi ha fatto rigorista, mi permette di segnare di più».