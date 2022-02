Viviano: «Cabral è fortissimo, la Lazio ha fatto un grande colpo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Emiliano Viviano, ex portiere di Fiorentina e Sampdoria, ha parlato a Notizie.com di Jovane Cabral, giocatore che ha avuto modo di frequentare durante la sua esperienza allo Sporting Lisbona. Le sue dichiarazioni.

«Jovane Cabral è un giocatore fortissimo e sono convinto che nel campionato italiano e in una piazza come la Lazio possa fare benissimo, è un attaccante esterno, perfetto per il 4-3-3. Fortissimo fisicamente calcia benissimo con tutti e due i piedi. Giocatore dal talento cristallino, per me fortissimo. Riesce ad abbinare una grandissima forza fisica ad una tecnica pura. Forse gli è mancata un pò di continuità: è sempre stato il suo limite, ma per me la Lazio ha fatto un gran colpo, portando a casa un giocatore fortissimo».