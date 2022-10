Vittoria e gol: Sarri si affida ancora a Felipe Anderson

Mister Sarri riconferma Felipe Anderson nel ruolo di Ciro Immobile. Al brasiliano il compito di trainare la squadra

Felipe Anderson ha superato a pieni voti l’esame da falso nueve a Bergamo. Ora è tempo di ripetersi anche in Europa. All’Olimpico la Lazio ospiterà il Midtjylland e la gara è quasi uno spareggio: Sarri farà ancora affidamento sul brasiliano nel ruolo di Immobile.

Il mister, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, ha sempre avuto stima del giocatore sin dai tempi del Napoli, quando lo voleva alla sua corte, poi lo ha ritrovato a Formello. Adesso vuole fargli compiere un ulteriore passo in avanti, lo step mancante per l’esplosione definitiva e oggi, da centravanti, avrà l’occasione di ricevere la spinta finale verso l’alto.