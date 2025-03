Viktoria Plzen-Lazio, le probabili scelte di mister Baroni

Viktoria Plzen-Lazio, a poche ore dalla sfida contro la formazione ceca ecco le possibili scelte del tecnico biancoceleste

Archiviata la vittoria contro il Milan, fondamentale per la Lazio per la corsa Champions, i biancocelesti si apprestano ad affrontare stasera l’insidiosa trasferta contro il Viktoria Plzen con l’obiettivo di chiudere già oggi la pratica qualificazione. Ma quali potrebbero essere le scelte di mister Baroni? In porta il tecnico dovrebbe affidarsi a Mandas, a centrocampo confermato ormai il classico duo Guendouzi-Rovella, con Vecino pronto a subentrare. In attacco invece spazio a Dia e a coprire le spalle dell’ex Salernitana, saranno Isaksen, Noslin e Dia

VIKTORIA PLZEN (3-5-2): Jedlicka; Markovic, Dweh, Jemelka; Memic, Kalvach, Cerv, Cadu; Sulc; Vydra, Durosinmi All.: Koubek.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Pedro; Noslin. A disp.: Provedel, Furlanetto, Marusic, Gila, Patric, Vecino, Tchaouna. All.: Baroni.