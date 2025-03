Viktoria Plzen Lazio. Dove poter vedere la prossima sfida

Ecco come poter assistere in Diretta LIVE al match di Europa League tra Viktoria Plzen e Lazio: tutte le informazioni

Manca sempre meno alla prossima sfida di Europa League della Lazio prevista per oggi, giovedì 13 marzo, alle ore 18.45. Sulla strada verso i quarti c’è il Victoria Plzen non ancora scansato dopo il 2-1 ottenuto in extremis nella partita d’andata. Si tratterà i una sfida molto delicata per i biancocelesti che dovranno fare a meno di due pedine importanti come Rovella e Gigot.

Per questa ragione si preannuncia uno spettacolo da non perdere, disponibile su Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming e, infine su NowTV.