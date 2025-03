Viktoria Plzen-Lazio, dove vedere il match il prossimo match

Viktoria Plzen-Lazio, a pochi giorni dalla trasferta europea contro la squadra ceca ecco dove poter seguire il match in tv e streaming

Archiviata la vittoria di ieri in extremis contro il Milan, per la Lazio non c’è un attimo di respiro visto che giovedì sera i biancocelesti torneranno in campo, per il match di Europa League contro il Viktoria Plzen.

La sfida contro la formazione ceca vale gli ottavi di finale d’andata della competizione e avrà inizio alle 21, e sarà trasmessa su Sky Sport e su Sky Go per quanto riguarda la piattaforma streaming