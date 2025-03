Viktoria Plzen Lazio, emergenza europea per Baroni

Viktoria Plzen Lazio, il tecnico biancoceleste spera di poter contare sul suo capitano almeno per la panchina ma ha già pronto il sostituto

Domani alle 21:00 la Lazio sarà ospite del Viktoria Plzen per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League. Come riportato da Il Messaggero, per l’occasione i biancocelesti sono in piena emergenza infortunati.

Nella giornata di ieri si è fermato anche Mattia Zaccagni per un problema al polpaccio. Oggi il capitano svolgerà un test decisivo per capire se potrà recuperare almeno per la panchina, ma Baroni ha già pronto Noslin sulla sinistra.

Inoltre, il tecnico biancoceleste ha chiesto a Marusic di stringere i denti dopo la forte contusione accusata nello scontro con Theo Hernandez. Altrimenti, l’allenatore avrebbe a disposizione soltanto due terzini: Lazzari e Tavares. Dall’infermeria, però, arrivano anche buone notizie, perché Romagnoli ha recuperato dal fastidio all’adduttore.