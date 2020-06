Scudetto, Vieri: «La squadra più fortunata lo vincerà»

L’ex attaccante di Juventus e Lazio ha espresso il suo pensiero riguardo la lotta Scudetto tra le due compagini

Bobo Vieri ha avuto la fortuna in carriera di indossare le maglie di Juventus e Lazio. Dopo anni le compagini ora si contendono il titolo.

L’ex attaccante ha detto la sua in diretta su Instagram con Adani: «Chi ha la rosa lunga è avvantaggiato, però lo Scudetto può vincerlo chiunque. Giocare senza pubblico vuol dire tantissimo, poi bisogna vedere i giocatori se sono in forma o meno. Se non hai i calciatori in forma perdi punti, può succedere qualunque cosa perché le carte si sono mischiate. Parliamo di un campionato a parte, la squadra più fortunata vincerà».