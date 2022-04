Vieri: «Lotito? Zero debiti e stipendi puntuali. Cosa deve fare di più?»

Cristian Vieri ha parlato di Lotito durante l’ultima puntata della Bobo TV. Le dichiarazioni dell’ex attaccante della Lazio

«Chi va alla Lazio, sa chi c’è presidente. In 20 anni di presidenza mai un euro di debito, stipendi puntuali, ogni tanto va in Champions. Il suo modo è giusto, non ha debiti, è in Borsa e fa i suoi campionati. Che deve fare più di così? A livello imprenditoriale è perfetto Lotito. Poi è normale che i tifosi vogliono altro e non è simpatico ma lui deve guardare i conti e i conti della Lazio sono perfetti».